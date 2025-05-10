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В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
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В Самаре на набережной 10 мая проходит спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»

10 мая 2025 15:11
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Кульминацией Фестиваля станет зрелищное выступление легендарной пилотажной группы «Русь». Оно начнется в 16:00.

Военно-спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества» проходит в Самаре 10 мая на набережной реки Волга от памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА ВВС. Он является продолжением празднования 80-летия Великой Победы. Фестиваль посвящён Году Защитника Отчества, который объявлен Президентом России Владимиром Путиным.  (0+)

Событие объединит представителей Российской Армии, силовых ведомств, военно-исторических и военно-патриотических клубов, ветеранских и молодёжных общественных организаций, движения ЮНАРМИЯ, военных учебных центров, кадетских корпусов и классов, казачьих подразделений, союза радиолюбителей, студенческих и волонтерских сообществ, деятелей спорта, культуры и искусств.

В течение дня будут работать 36 интерактивных патриотических площадок, включая военно-исторические музеи, 3 точки общественного питания полевых кухонь, спортивные площадки сдачи нормативов ГТО, анимационные площадки для детей, художественную мастерскую с мастер-классами «Открытое письмо», пункт отбора в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации, главную сцену возле памятника основателю Самары князю Засекину, а также малую сцену у бассейна ЦСКА ВВС с тематическим концертом к 100-летию Дома офицеров Самарского гарнизона.

Гости события станут участниками Фестиваля военных, ведомственных, муниципальных, студенческих и детских духовых оркестров из разных муниципальных районов и городских округов Самарской области с плац-концертами, выступлениями барабанщиков, строевыми прохождениями под военные марши, сводным исполнением всех оркестров более 500 человек песни «День Победы» и «Смуглянка».

Кульминацией Фестиваля станет зрелищное выступление легендарной пилотажной группы «Русь». Оно начнется в 16:00.

Жители и гости Самары в небе смогут увидеть фигуры высшего пилотажа. Пять самолетов Л-39 на скорости около 750 км/ч покажут в небе множество маневров и фигур: «Бочка», «Петля Нестерова», «Вентилятор», «Вязь», «Фонтан», «Колокол», «Тюльпан» и другие. Изюминка авиашоу – цветовое сопровождение, благодаря которому окрасится небо над областной столицей.

Продолжит Фестиваль военно-патриотический концерт с участием лучших коллективов Самарской области, а также лауреата международных конкурсов, основателя стиля «БАЯН МИКС» Дмитрия Храмкова и скрипача-виртуоза, исполнительного директора Творческой мастерской Леонида Лундстрема, заместителя председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации Пётра Лундстрема с джазовым оркестром Тольяттинской государственной филармонии.

Теги: Самара

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