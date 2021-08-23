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В Самаре на 16-этажном доме в Волгаре нарисуют портрет Александра Невского

23 августа 2021 11:59
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В Самаре на 16-этажном доме в Волгаре нарисуют портрет Александра Невского

В Самаре на одном из домов в жилом комплексе Волгарь появится огромный портрет Александра Невского. Им украсят стену 16-этажного здания на центральной улице.

Как рассказали в департаменте информационной политики Самарской области, работы начались в День Государственного флага РФ 22 августа. Художники перенесут на стену портрет князя с памятной надписью в честь его 800-летия, пишет Самру.ру.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта Фонда гуманитарных проектов. "В знаковых местах крупнейших городов России будут размещены муралы, символизирующие патриотизм и любовь к Родине российского народа", - сообщили в департаменте.

Место для мурала в Самаре выбрано в связи с тем, что уже в сентябре в Волгаре откроется крупный этнографический комплекс Парк дружбы народов. Там построили два десятка подворий, представляющих культуру и быт различных народностей.

Теги: Александр Невский благоустройство мурал

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