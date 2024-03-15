В Самаре мужчины правом на отпуск пользуются реже

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономического населения из Самары.

8% самарцев ходили в отпуск более 2 лет назад, еще 12% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы (хотя стаж работы это позволяет). Мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 10% мужчин и 7% женщин, ни разу не уходили в отпуска 13 и 10% соответственно.

У 90% горожан уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 4%. Мужчины — чуть чаще женщин (5 и 4% соответственно). Респонденты до 34 лет — чаще тех, кто старше. Переживаниями по поводу ухода в отпуск чаще делились руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие.

Время проведения: 8—13 марта 2024 года

Фото: Дильдина Светлана