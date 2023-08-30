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В Самаре мать 5-летней девочки лишили родительских прав из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам
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В Самаре мать 5-летней девочки лишили родительских прав из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам

30 августа 2023 09:34
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При этом пока родительница «культурно отдыхала» ребенок был предоставлен сам себе. Надлежащий уход за ним не осуществлялся.

Судебные приставы забрали и передали под опеку государства ребенка, мать которого за аморальное поведение лишили родительских прав.

В Самаре мать 5-летней девочки лишили родительских прав из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. Также женщина неоднократно становилась причиной для вызова соседями наряда полиции, так как частенько устраивала дебоши. При этом пока родительница «культурно отдыхала» ребенок был предоставлен сам себе. Надлежащий уход за ним не осуществлялся.

На основании решения суда в отделении судебных приставов Куйбышевского района Самары возбуждено исполнительное производство о передаче 5-летней девочки отделу опеки и попечительства.

В рамках исполнительного производства судебные приставы совместно с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехал по месту нахождения женщины. Слаженные и четкие действия сотрудников Службы позволили забрать девочку из неблагоприятной для нее среды и передать под опеку государства, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

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