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В Самаре ликвидировали условный пожар во Дворце спорта им. В. Высоцкого

20 сентября 2023 09:54
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В Самаре ликвидировали условный пожар во Дворце спорта им. В. Высоцкого

Сегодня в Самаре прошло показательное пожарно-тактическое учение во Дворце спорта им. В. Высоцкого. В нем было задействовано 65 человек личного состава и 14 единиц техники.

Общее руководство учением осуществлял начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Васильевич Бойко.

Согласно легенде, в результате короткого замыкания произошло возгорание на 3 этаже в помещении конференц-зала. Заметившие пожар сотрудники спорткомплекса, действуя по инструкции, немедленно сообщили о возгорании на пульт пожарной охраны, отключили электричество и начали проводить эвакуацию людей. В кратчайшие сроки к зданию подъехали пожарно-спасательные подразделения, машины скорой медицинской помощи и другие специальные службы.

Звенья газодымозащитной службы провели разведку помещений комплекса, обнаружив двоих условно пострадавших. С помощью масок самоспасателей их благополучно эвакуировали из здания и передали медикам.

В ходе пожарно-тактического учения совершенствовались навыки работы пожарно-спасательных подразделений по ликвидации пожаров в сложных условиях на объектах с массовым пребыванием людей.

«В этом году учение во Дворце спорта проводится уже во второй раз. Сегодня были отработаны маршруты прибытия техники, действия пожарно-спасательных подразделений и персонала объекта. Пожарные еще раз уточнили расположение всех помещений, проверили работу систем оповещения и пожаротушения, отработали вопросы взаимодействия с персоналом спорткомплекса. Все задачи выполнены, цели учения достигнуты», - отметил начальник Главного управления.

Теги: МЧС

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