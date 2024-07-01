В Самаре каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары, состоящие в браке или отношениях.

53% мужчин и 48% женщин не делают тайны из своего пароля для смартфона: их вторые половины осведомлены о том, какой ключ следует ввести, чтобы снять блокировку с экрана. 7% мужчин и 4% женщин рассказали о том, что их партнеры узнали пароли сами. 37% мужчин и 38% женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.



Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 46% мужчин и 44% женщин сообщили, что партнер сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения (7% против 2% среди женщин). Жительницы города же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины: 47% против 46% среди мужчин.



Время проведения: 20—28 июня 2024 года