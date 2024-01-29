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В Самаре карьерным ростом сегодня чаще довольны люди без высшего образования

29 января 2024 10:11
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В Самаре карьерным ростом сегодня чаще довольны люди без высшего образования

В прошлом году карьера лучше складывалась у горожан, не имеющих высшего образования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Развитие карьеры в прошлом году среднестатистический самарец оценил в среднем на 6,2 балла по шкале от 1 до 10. Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,8 балла против 5,5 балла у мужчин. Выше всего свои успехи в карьерном плане оценивает молодежь до 24 лет: в среднем на 6,9 балла. Для сравнения, у горожан старше 45 лет средний балл — всего лишь 5,2, и среди них больше всего тех, кто оценил карьерную динамику за год на минимальный балл. Удовлетворенность развитием карьеры растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,4 балла — у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,8 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

Респонденты со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,9 балла против 5,8 соответственно. Каждый четвертый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл.

Время проведения: 19—25 января 2024 года

Теги: Опрос

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