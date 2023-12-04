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В Самаре дан старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний»
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В Самаре дан старт ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний»

4 декабря 2023 15:39
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Ежегодно в рамках мероприятия жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В понедельник, 4 декабря, в Самаре состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Ёлка желаний». 

С 2008 года в преддверии главного зимнего праздника в Самаре открывается благотворительная акция «Ёлка желаний». Ежегодно в рамках мероприятия жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята загадывают желания и записывают их на карточках, которыми украшается новогодняя елка в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары.

В этом году «Ёлку желаний» будут украшать пожелания не только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и детей, проживающих в пунктах временного размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР.

Первые участники акции – юные воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Б.П. Фроловой. Елена Лапушкина вручила ребятам подарки и пообещала, что желания, которые они загадали – обязательно сбудутся. Так, Дарья мечтает получить от Деда Мороза на Новый год картину по номерам и настольную лампу, а Максим - настольную игру «За рулем».

На сегодняшний день свои пожелания написали более 800 юных жителей города. Как и в прошлые годы, в основном ребята просят у Деда Мороза сладости, игрушки, наборы для творчества, книги, одежду, косметику, сертификаты в развлекательные центры и магазины, товары для занятия спортом и современную электронику, в основном умные колонки, смарт-часы. Необычные пожелания в этом году – светящийся детский плед, чемодан исследователя космоса, ткани и кружева для шитья, детский фотоаппарат с мгновенной печатью, электрогитара, виртуальные очки к телефону, перкуссионный массажер.

«Каждый год в акции «Елка желаний» участвуют и получают подарки 600-700 детей. В этом году около 800 новогодних открыток мы планируем разместить на нашу елку. Исполнить новогоднее желание ребенка может любой желающий. Для этого нужно к нам в департамент опеки, снять с «Ёлки желаний» открытку и лично вручить подарок ребенку», - пояснила заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары Ольга Слесарева.

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары находится по адресу: ул. Куйбышева, 44. Акция «Ёлка желаний» продлится до 29 декабря. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (846) 332-07-64.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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