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В Самаре 7 из 10 работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь построить карьеру

14 января 2024 11:59
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В Самаре 7 из 10 работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь построить карьеру

Большинство горожан считает привлекательные внешние данные серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры. Работодатели подтверждают это. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Самары.

«На красивого человека смотреть приятнее, настроение поднимается у всех присутствующих (и сотрудников, и клиентов)», — 70% представителей работодателей уверены, что хорошие внешние данные при прочих равных могут помочь соискателю в устройстве на работу и продвижении по службе. По шкале от 0 до 10 степень влияния красоты на трудоустройство и карьеру рекрутеры оценили в среднем на 4,2 балла.

«Красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных», — уверены и 67% экономически активных горожан. Причем респонденты старше 34 лет — чаще тех, кто моложе (74 и 59% соответственно).
 

Время проведения: 14 декабря 2023 — 9 января 2024 года

Теги: Опрос

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