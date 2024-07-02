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В Самаре 6 июля откроется бесплатная выставка ретроавтомобилей

2 июля 2024 19:56
77
Вход свободный.

В Самаре 6 июля откроется бесплатная выставка ретроавтомобилей. Посетить ее смогут все желающие с 18:00 до 21:00.

Выставка (0+) откроется в субботу во дворе Музея модерна, где самарцы смогут увидеть эксклюзивные машины. Кроме того, там будет работать фотозона, где гости смогут сделать снимки и полюбоваться ретроавтомобилями под приятную музыку.

В 18:30 идеолог проекта Volga Classic Тарас Ролинский расскажет подробнее о представленных экспонатах.

А в 20:00 пройдет лекция научного сотрудника Музея модерна Артема Шаламова. Он поведает о развитии автомобильного дела в конце XIX века и про первый автомобиль в Самаре.

Горожан приглашают на выставку по адресу ул. Красноармейская, 15. Вход свободный.

Источник:   СОВА

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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