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В Самаре 6 июля откроется бесплатная выставка ретроавтомобилей. Посетить ее смогут все желающие с 18:00 до 21:00.

Выставка (0+) откроется в субботу во дворе Музея модерна, где самарцы смогут увидеть эксклюзивные машины. Кроме того, там будет работать фотозона, где гости смогут сделать снимки и полюбоваться ретроавтомобилями под приятную музыку.

В 18:30 идеолог проекта Volga Classic Тарас Ролинский расскажет подробнее о представленных экспонатах.

А в 20:00 пройдет лекция научного сотрудника Музея модерна Артема Шаламова. Он поведает о развитии автомобильного дела в конце XIX века и про первый автомобиль в Самаре.

Горожан приглашают на выставку по адресу ул. Красноармейская, 15. Вход свободный.

Источник: СОВА

Фото: pxhere.com