В Самаре 32% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве

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SuperJob — 25 лет. Вот уже четверть века мы наблюдаем за развитием рекрутинга и HR-менеджмента. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сегодня 32% самарцев не верят в предвзятость при трудоустройстве.

Однако при формальном равенстве возможностей 2 из 3 соискателей по-прежнему сталкиваются со скрытыми барьерами при приеме на работу. Каждый второй горожанин считает, что существует возрастная дискриминация при приеме на работу, 24% респондентов отмечают предвзятость по факту наличия/отсутствия детей, 22% — по гендерному признаку, а 18% — по месту жительства или национальности. По мнению 9% респондентов, дискриминирующим фактором может быть семейное положение, 4% — вероисповедание.



Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту и семейному статусу, тогда как женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к полу соискателя и наличию детей. Возрастной фактор становится более ощутимым с годами — 69% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%. При этом молодые соискатели острее воспринимают дискриминацию по всему остальному спектру критериев: «Молодых стараются не брать — мало опыта», «Маленькие дети часто болеют», «Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим».



Время проведения: 7—26 марта 2025 года