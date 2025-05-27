В Самаре 25% родителей подростков рассказали, что их дети планируют летнюю подработку в этом году

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников 14—17 лет из города.

В Самаре 15% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. В 39% случаев работу ребенок нашел сам, в 23% — помогли родители, в 15% — друзья.



У 25% родителей дети-подростки планируют летнюю подработку. Наиболее популярные варианты сезонного трудоустройства несовершеннолетних: продавец, курьер, помощник вожатого, сотрудник сферы общественного питания и озеленитель.



Время проведения: 4—23 мая 2025 года



Кем чаще всего подрабатывали дети 14—17 лет во время учебного года в свободное от учебы время (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)

• Сотрудник заведения общественного питания

• Продавец-консультант/кассир

• Курьер

• Промоутер

• Аниматор

• Разнорабочий

• Официант





Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)

• Продавец-консультант/кассир

• Курьер

• Помощник вожатого/тренера

• Сотрудник заведения общественного питания

• Озеленитель

• Сотрудник пункта выдачи заказов

• Промоутер

• Аниматор

• Официант

• Хостес/администратор гостиницы