В Самаре 25% родителей подростков рассказали, что их дети планируют летнюю подработку в этом году

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников 14—17 лет из города.
В Самаре 15% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. В 39% случаев работу ребенок нашел сам, в 23% — помогли родители, в 15% — друзья.
У 25% родителей дети-подростки планируют летнюю подработку. Наиболее популярные варианты сезонного трудоустройства несовершеннолетних: продавец, курьер, помощник вожатого, сотрудник сферы общественного питания и озеленитель.
Время проведения: 4—23 мая 2025 года
Кем чаще всего подрабатывали дети 14—17 лет во время учебного года в свободное от учебы время (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)
• Сотрудник заведения общественного питания
• Продавец-консультант/кассир
• Курьер
• Промоутер
• Аниматор
• Разнорабочий
• Официант
Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)
• Продавец-консультант/кассир
• Курьер
• Помощник вожатого/тренера
• Сотрудник заведения общественного питания
• Озеленитель
• Сотрудник пункта выдачи заказов
• Промоутер
• Аниматор
• Официант
• Хостес/администратор гостиницы