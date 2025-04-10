В Самаре 25% мужчин готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жён

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из города.

В Самаре за последний год в 13% компаний мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.



56% мужчин отвергают возможность ухода в декрет: каждый третий мужчина полностью отрицает такую возможность, а 23% считают это маловероятным).



25% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 19% считают такую ситуацию вполне возможной.

Время проведения: 2 марта — 8 апреля 2025 года