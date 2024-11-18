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В Самаре 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост

18 ноября 2024 13:03
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В Самаре 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители практикующих удаленку компаний из города.

По мнению работодателей, в штате которых есть удаленные сотрудники, разницы в качестве работы сотрудников на удаленке и их коллег в офисе, нет. Каждый одиннадцатый уверен, что дистанционные сотрудники работают лучше. 28% опрошенных считают, что хуже.

64% опрошенных эйчаров полагают, что у сотрудника при удаленном формате работы меньше шансов на карьерный рост, чем у его коллег в офисе. Никто из опрошенных не разделяет мнение, что шансов на продвижение больше. Каждый четвертый кадровый специалист (26%) оценивает шансы на повышение в должности удаленных и офисных работников как равные.

68% работодателей, у которых есть сотрудники на удаленке, не нуждаются в информации о том, откуда работает дистанционный персонал: «Важен результат проделанной работы». Каждый пятый уверен, что сведения должны быть открыты: «Должен предоставить в целях безопасности».

Платят ли московские компании удаленным сотрудникам из регионов на уровне столичного рынка труда или меньше? Только в одной компании из шестнадцати рассказали, что удаленным сотрудникам с периферии платят меньше, чем их коллегам из Москвы. На большинстве предприятий (87%) условия оплаты труда дистанционного и офисного персонала равные, вне зависимости от региона.
 

Время проведения: 7 октября — 15 ноября 2024 года

Причины, по которым удаленный сотрудник обязан сообщать своему руководителю, где именно он работает (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний)
1. Место работы закреплено в соглашении о дистанционной работе, работодатель несет ответственность за здоровье сотрудника в рабочее время.
2. Из соображений информационной безопасности.
3. В целях контроля и сохранения трудовой дисциплины.
4. Чтобы иметь возможность быстро приехать в офис в случае необходимости.
5. Из-за возможных проблем с интернетом и доступом в корпоративные информационные системы.

Теги: Опрос

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