В Самаре 1 мая стартует сезон кинопоказов под открытым небом

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О первых сеансах рассказали в музее Эльдара Рязанова.

1 мая (четверг):

15:00 "Весна" (6+);

18:00 "Чапаев" (6+).



2 мая (пятница):

16:00 Мультфильмы "Это в наших силах" (0+), "Приключения красных галстуков" (0+), "Внимание, волки!" (0+), "Старая фотография" (0+), "Урок не впрок" (0+), "История одной куклы"(0+);

18:00 "Светлый путь" (12+).



3 мая (суббота):

16:00 "Золотой ключик" (0+);

18:00 "Цирк" (0+).



4 мая (воскресенье):

16:00 "Два капитана" (12+);

18:00 "Веселые ребята" (0+).



Посмотреть фильмы под открытым небом могут все желающие - сеансы проводятся бесплатно, предварительная запись не требуется. Кинопоказы продлятся до конца сентября, пишет Сова.