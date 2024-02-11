В российских вузах могут появиться специальные комнаты для детей студенток и молодых преподавателей

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В российских вузах могут появиться специальные детские комнаты, которые помогут молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, сообщила заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке, передает РИА Новости.

"Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно", — сказала она.

Как пишет "Парламентская газета", в частности, вузам советовали открывать комнаты для детей на первых этажах, оборудовать их мебелью, в том числе пеленальным столиком, и санузлом, а также бытовой техникой для хранения и разогрева еды.