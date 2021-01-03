В России запретили прокат маломерных судов в зоне купания на пляжах

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Пункты проката маломерных судов с 1 января 2021 года запрещается размещать на всех пляжах в России в зоне купания отдыхающих, передает РИА Новости.

"На пляжах запрещается: размещение в зоне купания пунктов проката маломерных судов", - следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, на пляжах теперь запрещены спуск в воду и движение по водоему маломерных судов в зоне купания. Исключением являются только спасательные катера и лодки.

Документом также запрещены работы в зоне купания в темное время суток.

Фото: соцсети