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В России вырос спрос на красоту и здоровье

10 ноября 2023 09:35
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В России вырос спрос на красоту и здоровье

По данным Авито Услуг, в сентябре-октябре текущего года интерес к услугам в категории «Красота и здоровье» вырос в 1,5 раза (+44%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Россияне стали внимательнее относиться к себе. Забота о своем ментальном и физическом состоянии — новый тренд, поэтому жители страны все чаще прибегают к услугам специалистов. Так, в сентябре-октябре 2023-го спрос на услуги из категории «Красота и здоровье» в целом вырос на 44% год к году. Самыми востребованными специалистами в сфере красоты и здоровья этой осенью стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос в 4,5 раза), диетологи (+277%), психологи (+113%), косметологи (+105%), визажисты (+66%). Почти в 1,5 раза вырос спрос на мастеров по эпиляции, парикмахеров, СПА-услуги и массаж. За услугами по маникюру и педикюру обращались на 38% активнее.

В сентябре-октябре текущего года количество запросов на мастеров бровей и ресниц в целом по стране на Авито Услугах выросло в 4,5 раза (+354%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди крупных городов России сильнее всего интерес к услугам по оформлению бровей и ресниц вырос в Иркутске (+491%), Екатеринбурге (+487%) и Оренбурге (+482%).

К профессионалам по нанесению макияжа в этом сезоне стали обращаться на 66% больше россиянок, чем прошлой осенью. За год значительно чаще разбавлять серые будни блестящим макияжем стали жительницы Тюмени (рост спроса составил 141%), Ульяновска (+134%) и Иркутска (+130%). При этом количество визажистов, предлагающих свои услуги на платформе Авито, увеличилось на 42% за последний год.

Спрос на услуги профессиональных диетологов и нутрициологов по России в целом увеличился в 3,8 раза (+277%) за последний год. С целью заботы не только о своем теле, но в первую очередь об образе жизни и мышления, россияне все больше обращают внимание на услуги специалистов по здоровому питанию. Для поиска таких специалистов россияне всё чаще используют онлайн-платформы, а значит при выборе предложений стоит обращать внимание на отзывы о работе мастера от других пользователей, и выбирать исполнителей с высоким рейтингом. Количество предложений таких услуг на платформе Авито Услуги выросло в 2,7 раза.

Более чем в 2 раза вырос запрос россиян на специалистов по ментальному здоровью. Так, к услугам психологов стали прибегать на 113% чаще, чем годом ранее. В целом, уровень стресса и необходимость поддержки извне осенью выше, чем в другие сезоны, однако в этом году рост интереса к услугам специалистов вырос значительно, что подчеркивает тренд на внимание к себе и своему моральному состоянию. Вместе с тем количество предлагаемых услуг на платформе за год выросло на 77%. А наибольший интерес проявили жители Сочи (+215% составил рост спроса), Барнаула и Челябинска (+200% в каждом городе), а также Рязани (+172%).

Теги: Опрос

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