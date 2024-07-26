В России спрос на сотрудников в сфере моды за год вырос почти в 2 раза

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Эксперты Авито Работы проанализировали динамику вакансий и средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников в сфере моды. По данным платформы, в I полугодии текущего года число вакансий в индустрии моды увеличилось на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь средние зарплатные предложения для новых сотрудников в этой отрасли выросли на 12% за год и достигли 72 068 рублей в месяц за полный рабочий день.

Наибольший рост спроса пришелся на менеджеров по работе с маркетплейсами. Число вакансий для этих специалистов выросло в 2,8 раза (+182%) по сравнению с I полугодием 2023 года, что отражает растущую важность e-commerce в модной индустрии. Средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составила 54 912 рублей в месяц при полном графике.

Более чем в 2 раза (+115%) вырос также спрос на менеджеров по работе с клиентами, а соискатели на эту должность в I полугодии 2024 могли рассчитывать в среднем на 61 175 рублей ежемесячно.

Профессия менеджера по продажам в модной индустрии стала третьим лидером по росту спроса работодателей — число вакансий для них увеличилось на 81%, средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 70 686 рублей в месяц.

Востребованными остаются и творческие специальности в отрасли — рост числа предложений о работе для дизайнеров составил 19%, а средние зарплатные предложения для кандидатов на эту позицию составили 63 080 рублей.