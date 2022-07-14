В России создали Фонд пенсионного и социального страхования

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования, документ опубликован на портале правовой информации.

Структура будет сформировано путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ (ФСС).

Как отмечали в правительстве, объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой становится цифровая платформа, которая объединяет все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство может централизованно управлять всеми социальными выплатами.

По словам главы думского комитета по соцполитике Ярослава Нилова, по новому закону работодатели смогут осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, добавил Нилов, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году.



Поправками, которые были приняты во втором чтении законопроекта в Госдуме, предусматриваются соцгарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Также исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления, сообщает РИА Новости.