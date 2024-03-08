В России предложили новый подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов

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Министерство труда и социальной защиты России представило новый подход к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минтруде уточнили, что число заполненной квоты предложили считать согласно группе инвалидности, где I группа занимает три рабочих места. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

«Наша задача — помочь людям с инвалидностью найти работу и профессионально реализоваться», — подчеркнул министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

При трудоустройстве инвалида I группы исполнение квоты предложили считать кратным трем рабочим местам, инвалида II группы — двум, а III группы — одному рабочему месту. Объем квоты установит региональное законодательство с учетом ситуации на рынке труда, пишет Лента.