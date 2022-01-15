В России потратили 1,58 миллиарда долларов на мобильные приложения в 2021 году

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В 2021 году россияне потратили в мобильных приложениях $1,58 млрд, что на 19% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование компании App Annie, которая специализируется на аналитике мобильной среды. В мировом рейтинге трат Россия заняла 11-е место. Общие расходы пользователей на глобальном рынке мобильных приложений достигли $170 млрд.

Лидерами рейтинга с большим отрывом стали Китай ($56,8 млрд в 2021 году против $48,5 млрд в 2020-м), США ($43 млрд против $32,7 млрд) и Япония ($20,7 млрд против $20,2 млрд).

Россияне в основном тратились на покупку игрового контента, на который пришлось около $1 млрд. Общее число загрузок игр перевалило за 2,73 млрд, что на 30 млн больше, чем в 2020 году. На мировом рынке на мобильные игры потратили $116 млрд от общего объёма расходов.

Самым востребованным приложением в России среди социальных сетей и мессенджеров в 2021 году стал TikTok. Пользователи в месяц проводили в нём в среднем 26 часов 18 минут, что на треть больше показателя 2020 года. Вторую строчку по популярности занял VK, где пользователи находились ежемесячно по 12 часов 42 минуты, за год время посещения упало на 21%. Далее следуют WhatsApp, Instagram и Telegram. Лидерами по числу скачиваний за год стал TikTok, Telegram, WhatsApp, Instagram и GetContact.

Исследователи также составили топ-5 сервисов в России по количеству скачиваний. Первое место занял «Кинопоиск», следом за ним следуют YouTube, Okko, ivi и YouTube Kids. Netflix в прошлом году оказался лишь на 9-м месте. Больше всего пользователи потратились в приложениях ivi, YouTube, Premier, Okko и Start. Конкретные суммы составители рейтинга не указали.

Аналитики выяснили, что россияне стали ежедневно тратить на мобильные приложения в среднем 4 часа 10 минут, хотя годом ранее они проводили в телефоне по 3 часа 48 минут. Лидерами по зависанию в смартфоне стали Бразилия, Индонезия и Южная Корея, жители которых проводят в приложениях в среднем более 5 часов в день.