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В России постельное белье подорожало в среднем на 20%. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, по данным источников в сфере торговли.

Сейчас комплекты-полуторки из бязи и сатина стоят в среднем 2000 рублей, а в прошлом году такие комплекты обходились в 1700 рублей. Набор двухспального белья сейчас обойдется в среднем в 3500 рублей, а 2022 году он стоил около 2800 рублей.

Источники канала отметили, что постельный текстиль подорожал из-за роста цен на хлопок и нехватки тканей, а также проблемы с логистикой, например, из Турции.

Российские производители закупают хлопок за границей за валюту. Также канал сообщил, что подорожали пряжа, суровая ткань, красители и другая химия, а также оборудование с импортной основой, пишет Газета.