В России перед майскими праздниками продуктивность сотрудников выросла до 30%

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За неделю до майских праздников продуктивность сотрудников в каждой третьей российской организации выросла от 10 до 30%. Это показал опрос организаций, проведенный IT-компанией «Стахановец‎». Данные по эффективности персонала получены из системы мониторинга сотрудников. С результатами ознакомились «Известия» 24 апреля.

«Тренд на продуктивность руководители объясняют тем, что сотрудники стараются успеть выполнить все задачи перед длинными выходными, так как кроме праздничных дней многие берут отпуск или отгула», — уточнили эксперты.

При этом еще в 30% компаний длинные выходные не отражаются на эффективности персонала: в таких организациях жесткие дедлайны, поэтому даже в майские праздники сотрудники, как правило, продолжают работать из дома.

В остальных организациях ответили, что предстоящие выходные не влияют на продуктивность и персонал продолжает работать в штатном режиме.