176

В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, пишет "Парламентская газета".

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 30 октября.

«Установить профессиональный праздник — День артиста и определить дату его празднования — 17 января», — гласит текст приказа.

Учредить новое торжество распорядился председатель Правительства Михаил Мишустин после обращения главы Союза театральных деятелей Владимира Машкова. Первый зампред Комитета Госдумы по культуре, актриса театра и кино Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.

«У нас уже отмечают День театра и День кино, а теперь появится уникальный профессиональный праздник для всех артистов, будь то эстрадные исполнители или цирковые мастера», — подчеркнула депутат.

Фото: pxhere.com