Главные новости:
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
В Самаре водитель на "Форде" врезался в стоящий на остановке автобус
Среди них мигрант, таксист и сотрудник спецназа.
Арестованы семерых подозреваемых в ограблении Лувра в Париже
В связи с предстоящим проведением XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
Подразделения ГУ МЧС СО переведены на усиленный режим работы
Пожилых людей призвали обязательно проверять подозрительную информацию и не отвечать на звонки с неизвестных номеров.
Полицейские и общественники региона проводят профилактические беседы с гражданами пожилого возраста
В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию, на которой демонстрировался факт грубого нарушения ПДД.
Полицейские проводят проверку в отношении водителя, перевозившего людей вне кабины автомобиля в Самаре
Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.
В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов
В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста

30 октября 2025 19:52
176
Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.

В России официально установили новый профессиональный праздник — День артиста. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, пишет "Парламентская газета".

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 30 октября. 

«Установить профессиональный праздник — День артиста и определить дату его празднования — 17 января», — гласит текст приказа.

Учредить новое торжество распорядился председатель Правительства Михаил Мишустин после обращения главы Союза театральных деятелей Владимира Машкова. Первый зампред Комитета Госдумы по культуре, актриса театра и кино Елена Драпеко отметила, что решение стало для артистов долгожданным.

«У нас уже отмечают День театра и День кино, а теперь появится уникальный профессиональный праздник для всех артистов, будь то эстрадные исполнители или цирковые мастера», — подчеркнула депутат.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Россия

