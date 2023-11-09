В России начнут готовить медиаполицейских

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В России впервые запущена программа обучения медиаполицейских — специалистов по выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Такое направление бакалавриата появилось в РАНХиГС. Инициатива оправдана, так как объем подобного контента в соцсетях и мессенджерах постоянно растет - только за последние полгода таких материалов стало больше на 16%.

Программа бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности» появилась в РАНХиГС. Теперь в российском вузе будут готовить медиаполицейских — специалистов по борьбе с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировке пиратского контента, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Российской академии народного хозяйства при президенте РФ.

По окончании обучения медиаполицейские могут получить специализацию в расследовании правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

«В задачи «медиабезопасников» входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (криминальной культуры), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих. Это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета», — пояснила завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ РАНХиГС Лидия Малыгина.

Сегодня медиаполицейские – очень востребованные специалисты на рынке, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Среднестатистический россиянин проводит в сети до 4 часов в день, а среди молодых людей этот показатель достигает и 6 часов. Количество времени, проведенного в интернете, растет ежегодно, как и количество угроз, которые подстерегают пользователей в цифровой среде. Согласно статистике Роскомнадзора, в 2022 году ведомство выявило 270 тысяч деструктивных материалов, большая часть из них уже удалена или заблокирована. Выявление таких материалов должно идти очень оперативно, однако, к сожалению, пока что вести такую работу тщательно получается не у всех социальных сетей и мессенджеров, где зачастую распространяется деструктив», - отметил депутат.

Безусловно, отслеживанием деструктивного контента сегодня занимаются и сами соцсети, которые обязаны это делать по законодательству, и Роскомнадзор. Тем не менее, появление качественно подготовленных специалистов в этой сфере поможет вывести эту работу на другой уровень. «Сегодня это – запрос рынка, на который оперативно отреагировал российский вуз. И это крайне положительная тенденция», - заключил депутат.