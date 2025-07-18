В России начали разработку проекта «Цифровой профиль молодого человека»

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Федеральное агентство по делам молодежи начало разработку проекта «Цифровой профиль молодого человека». Такие профили будут содержать сведения о достижениях россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Например, данные о результатах ЕГЭ, успехах в работе, личных интересах и навыках. Это позволит внедрить индивидуальный подход в предоставлении госуслуг и обеспечит доступ к инструментам для развития карьеры. Сервис создают в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами. «Парламентская газета» выяснила подробности.



30 июня Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) запустило масштабный аудит информационных систем и сервисов в сфере молодежной политики, рассказал замруководителя ведомства Юрий Лескин на заседании экспертного совета профильного комитета Госдумы 18 июля. По результатам аудита планируют разработать стратегию цифровой трансформации молодежной политики, доработать концепцию развития ФГАИС «Молодежь России» и представить итоговую концепцию единого цифрового профиля молодого человека.

По словам Лескина, аудит проведут до конца года, а после результатов можно будет определиться с дальнейшими шагами и внедрять цифровой профиль на практике.

Цифровой профиль молодого человека станет совокупностью сведений о нем.

«Платформа будет аккумулировать значимые данные о достижениях молодого человека из всех источников», — отметил официальный представитель Росмолодежи.

Информация позволит индивидуально подходить к предоставлению госуслуг на основе анализа интересов человека, его достижений и направлений деятельности, соответствующих молодежной политике.

Профиль нужен, чтобы создать для каждого молодого человека пространства выбора и возможностей на основе объективных данных, пояснил Лескин:

«Молодым людям не нужно будет тратить какие-то специальные усилия на поиск возможностей. Они будут сами им предоставляться. Для государства это будет попадание в различные целевые аудитории, а для ведомств — готовая инфраструктура для работы с данными молодежи от 14 до 35 лет».

Профиль планируют создать на портале госуслуг, сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он подчеркнул, что цифровая трансформация должна работать для человека, быть ему полезна и сопровождать от школы:

«В разных отраслях развиваются свои цифровые решения. Наша задача — объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека».

Он отметил, что жизнь человека — это «путь от детсада и школы до вуза, работы, службы, волонтерства, семьи». Профиль будет представлять собой сквозную «цифровую инфраструктуру», сопровождающую россиян на всех этапах жизни, в том числе после 35 лет. Заложенные в нем данные будут работать на развитие, подчеркнул депутат.