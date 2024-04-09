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В России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию

9 апреля 2024 09:43
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В России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию

Власти обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. О том, что после инаугурации президента Владимира Путина (7 мая) и формирования новой структуры федеральных органов власти может появиться такое ведомство, «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к администрации президента (АП). По словам одного из них, оно может быть создано «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.

Кроме того, говорят четыре источника «Ведомостей», вновь обсуждается идея объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство (как до 2018 г.). В пресс-службе Минобрнауки сообщили «Ведомостям», что «не располагают информацией» о создании нового ведомства и возможной передаче части полномочий в их ведение. «Ведомости» направили также запросы в Росмолодежь, Минпросвещения и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Еще один собеседник, близкий к АП, отмечает, что о любых структурных изменениях, тем более в политической плоскости, говорить преждевременно: решение может быть пересмотрено в последний момент.

Идея условного министерства молодежной политики и воспитания давно обсуждается, а сейчас актуализировалась, говорит близкий к АП собеседник «Ведомостей». За создание ведомства, по его словам, выступает внутриполитический блок Кремля, но итог дискуссии зависит от позиции первых лиц. Новое ведомство может быть создано после реорганизации Минпросвещения, поясняет источник, в таком случае «часть его полномочий вернется в Минобрнауки», а часть, связанная с патриотическим воспитанием, перейдет в новое министерство.

Обсуждается, что основой для нового ведомства станет Росмолодежь, добавляет и этот источник.

«Идея возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание, – сейчас часть полномочий у Минобороны, часть у Минпросвещения и часть у Росмолодежи, а координирующей структуры нет», – говорит собеседник. Он называет такую идею «разумной, тем более что появляется отдельный нацпроект, связанный с детьми и молодежью».

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