В России могут запретить вылов воблы как минимум на пять лет

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Катастрофическое падение численности воблы может остановить пятилетний запрет на её вылов. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Астраханского заповедника Кирилл Литвинов.

Министерство сельского хозяйства РФ запретило до конца этого года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море за исключением десяти дней в апреле. Также запрещается вылавливать плотву в семи районах Астраханской области и сельдь-черноспинку.

"Вид может исчезнуть как продукт, так как за последние 100 лет промысел сократился более чем в 100 раз. В масштабах вида это катастрофа. Чем быстрее мы будем принимать меры по сохранению воблы, тем больше вероятность сохранения популяции и продукта для человека. Половозрелости вобла достигает в возрасте трех лет, наиболее продуктивный возраст - от четырех до шести лет. Поэтому если мы хотим получить результат, то нам нужно позволить хотя бы одному поколению воблы вырасти. Поэтому мы должны как минимум на пять лет ограничить изъятие рыбы. Но это не исключает проблемы с обводнением нерестилищ и контролем за исполнением запрета - всех рыбаков не досмотреть", - сказал Литвинов.

Главной причиной сокращения численности воблы ученый считает перелов: промышленный, любительский и браконьерский. В области широко развито любительское рыболовство, которое предполагает заготовку рыбы.

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