В России изменили правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин

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Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор.

"Эксплуатация транспортных средств запрещается, если <…> установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя", — гласит документ.

Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.

Таким образом, в список исключений не вошли популярные среди автомобилистов устройства: видеорегистраторы, крепления для навигатора или телефона, транспондеры для проезда по платным трассам.

В правилах дорожного движения уже есть запрет на установку чего-либо, что мешает обзору для водителя. Такое нарушение наказывается штрафом в 500 рублей.

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