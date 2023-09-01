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В России изменили правила размещения гаджетов на лобовом стекле машин

1 сентября 2023 09:55
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Наличие дополнительного предмета на лобовом стекле будет считаться нарушением, если это «ограничивает обзорность с места водителя».

Вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, документ опубликовали на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В тексте перечислены неисправности, при которых пользоваться машиной нельзя. В их число вошло размещение различного оборудования, закрывающего водителю обзор.

"Эксплуатация транспортных средств запрещается, если <…> установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя", — гласит документ.

Исключение составляют зеркала заднего вида, стеклоочистители, наружные или встроенные антенны, нагревательные элементы ветрового стекла.

Таким образом, в список исключений не вошли популярные среди автомобилистов устройства: видеорегистраторы, крепления для навигатора или телефона, транспондеры для проезда по платным трассам.

В правилах дорожного движения уже есть запрет на установку чего-либо, что мешает обзору для водителя. Такое нарушение наказывается штрафом в 500 рублей.

 

Фото:   ru.freepik.com

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