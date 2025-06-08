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В России хотят запретить приходить на пляж с животными

8 июня 2025 10:04
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В России хотят запретить приходить на пляж с животными

В ведомстве МЧС подготовили приказ, регламентирующий, что нельзя делать на пляже и на воде.

Так, согласно тексту документа, в МЧС хотят запретить заходить в зону прибрежного отдыха с домашними животными. Исключение составят собаки-поводыри, помогающие людям с ограниченными возможностями.

Нельзя будет заплывать за буйки, а также купаться с непредназначенными для этого предметами, например, держаться на воде с помощью лежаков и бревен.

В спортивные игры можно будет играть исключительно в специально оборудованных для этого местах.

Под запретом окажется также купание в пьяном виде и оставление детей без присмотра.

Насколько новые ограничения будут соблюдаться на практике – не известно. Наказаний за нарушения не предусмотрено.

Также вводятся правила для тех, кто благоустраивает пляж. Они обязаны следить за его чистотой, а также проверять дно водоема. Не допускается использовать подручные материалы вместо буйков – отдыхающие могут принять их за мусор.

По плану, документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до той же даты, но 2031 года, пишет Обоз.инфо.

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