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В России готовят проект по ограничению продажи самогонных аппаратов
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В России готовят проект по ограничению продажи самогонных аппаратов

16 мая 2025 09:08
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В России готовят проект по ограничению продажи самогонных аппаратов

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) приступила к разработке мер по ограничению продажи самогонных аппаратов. Об этом 15 мая сообщил заместитель главы ведомства Юрий Васильченко в ходе Всероссийского форума институтов гражданского общества в сфере антиалкогольной политики.

«Служба участвует также в разработке предложений об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов, запрет дистанционной торговли», — отметил Васильченко, его слова приводит ТАСС.

По словам замглавы Росалкогольтабакконтроля, работа над проектом осуществляется совместно с Министерством финансов РФ, пишут "Известия".

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что смертность от связанных с алкоголем причин снизилась на 42% в регионах, которые ввели ограничения на его продажу. На 50% снизилось количество зарегистрированных преступлений, добавил он.

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