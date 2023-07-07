В России 9 июля отметят День рыбака

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День рыбака в России отмечают во второе воскресенье июля. Праздник был учрежден в 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Его поводом стали успехи промышленного рыболовства. К этому времени уже активно вели научную деятельность ключевые исследовательские учреждения – Всесоюзный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии и Тихоокеанская научно-промысловая станция с отделениями на Камчатке, Сахалине, в Хабаровске и Магадане. Крупнейшими регионами рыбной ловли были Крайний Север (Баренцево и Белое моря) и Дальний Восток (Охотское, Берингово и Японское моря), добыча велась также в Черном, Азовском, Каспийском морях, в пресных водоемах. СССР считался второй в мире рыбной державой, общий годовой улов достигал 14 млн тонн.

В этот день, 9 июля, любители рыбалки съезжаются к водоемам, участвуют в играх и состязаниях. В городах, известных рыбным промыслом, проводят экскурсии для всех желающих погрузиться в тему промышленного рыболовства, рассказывают о профессиях. На набережных устраивают музыкальные концерты, театрализованные представления. И конечно, День рыбака – это отличный повод поесть уху или другие полезные рыбные блюда, которые обязательно должны входить в здоровый и сбалансированный рацион.

Рыба – ценный продукт питания, богатый источник белка, витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот. Однако она также может стать источником заражения, если пренебрегать мерами безопасности при хранении и приготовлении. На территории России распространен целый ряд паразитарных болезней человека, возбудители которых обитают в рыбе. Наиболее часто встречаются описторхоз и дифиллоботриоз, иногда клонорхоз, передающиеся через речную рыбу. От морских рыб можно заразиться анизакидозом.

Проект Роспотребнадзора «Санпросвет» напоминает о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не подвергать риску здоровье:

Не употреблять в пищу сырую, недостаточно термически обработанную, недосоленную рыбу, не давать сырую рыбу домашним животным.

Для приготовления рыбы нужно использовать чистую питьевую воду.

Варить некрупные куски рыбы не менее 20 минут от момента закипания (при приготовлении ухи первую воду лучше сливать).

Прожаривать небольшие куски распластанной рыбы под крышкой на сковороде не менее 20 минут, крупные куски – 30–40 минут.

Нельзя пробовать сырую рыбу и фарш до окончания кулинарной обработки.

Замораживать рыбу до 1 кг при температуре -28 °C не менее 41 часа, при -35 °C – не менее 10 часов, в бытовом холодильнике – не менее месяца.

Для разделки сырой рыбы необходимо иметь отдельный нож, тарелку, доску, отдельный разделочный стол; после разделки рыбы использованный разделочный инвентарь нужно продезинфицировать, а руки тщательно помыть.

Помните об этих простых мерах безопасности, и вы снизите риск заражения и сохраните здоровье!