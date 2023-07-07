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В России 9 июля отметят День рыбака

7 июля 2023 13:40
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В России 9 июля отметят День рыбака

День рыбака в России отмечают во второе воскресенье июля. Праздник был учрежден в 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Его поводом стали успехи промышленного рыболовства. К этому времени уже активно вели научную деятельность ключевые исследовательские учреждения – Всесоюзный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии и Тихоокеанская научно-промысловая станция с отделениями на Камчатке, Сахалине, в Хабаровске и Магадане. Крупнейшими регионами рыбной ловли были Крайний Север (Баренцево и Белое моря) и Дальний Восток (Охотское, Берингово и Японское моря), добыча велась также в Черном, Азовском, Каспийском морях, в пресных водоемах. СССР считался второй в мире рыбной державой, общий годовой улов достигал 14 млн тонн.

В этот день, 9 июля, любители рыбалки съезжаются к водоемам, участвуют в играх и состязаниях. В городах, известных рыбным промыслом, проводят экскурсии для всех желающих погрузиться в тему промышленного рыболовства, рассказывают о профессиях. На набережных устраивают музыкальные концерты, театрализованные представления. И конечно, День рыбака – это отличный повод поесть уху или другие полезные рыбные блюда, которые обязательно должны входить в здоровый и сбалансированный рацион.

Рыба – ценный продукт питания, богатый источник белка, витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот. Однако она также может стать источником заражения, если пренебрегать мерами безопасности при хранении и приготовлении. На территории России распространен целый ряд паразитарных болезней человека, возбудители которых обитают в рыбе. Наиболее часто встречаются описторхоз и дифиллоботриоз, иногда клонорхоз, передающиеся через речную рыбу. От морских рыб можно заразиться анизакидозом.

Проект Роспотребнадзора «Санпросвет» напоминает о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не подвергать риску здоровье:

  • Не употреблять в пищу сырую, недостаточно термически обработанную, недосоленную рыбу, не давать сырую рыбу домашним животным.
  • Для приготовления рыбы нужно использовать чистую питьевую воду.
  • Варить некрупные куски рыбы не менее 20 минут от момента закипания (при приготовлении ухи первую воду лучше сливать).
  • Прожаривать небольшие куски распластанной рыбы под крышкой на сковороде не менее 20 минут, крупные куски – 30–40 минут.
  • Нельзя пробовать сырую рыбу и фарш до окончания кулинарной обработки.
  • Замораживать рыбу до 1 кг при температуре -28 °C не менее 41 часа, при -35 °C – не менее 10 часов, в бытовом холодильнике – не менее месяца.
  • Для разделки сырой рыбы необходимо иметь отдельный нож, тарелку, доску, отдельный разделочный стол; после разделки рыбы использованный разделочный инвентарь нужно продезинфицировать, а руки тщательно помыть.

Помните об этих простых мерах безопасности, и вы снизите риск заражения и сохраните здоровье!

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