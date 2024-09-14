В России 14 сентября празднуется церковный Новый год

383

Церковное новолетие в России в 2024 году начинается с 14 сентября. Первым праздником нового церковного года является Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается 21 сентября. Последний праздник, завершающий церковный год — Успение Пресвятой Богородицы, который проходит 28 августа.

Церковное новолетие в России в 2024 году открывает череду православных праздников. Оно празднуется 14 сентября, а дата считается первым днем церковного года. В этот день православные христиане обращаются к Богу с просьбой даровать благословение, пишет Ура.ру.