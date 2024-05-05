В России 1 декабря будет отмечаться День математика

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День математика. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Сообщается, что праздник будет отмечаться в первый день зимы — 1 декабря. С данной инициативой выступил ректор МГУ Виктор Садовничий, пишет Газета.

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря – день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Подписанным распоряжением министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом», — следует из сообщения.