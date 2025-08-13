Я нашел ошибку
В Самарской области стартовал второй этап приёма заявок для привлечения бизнеса к реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий.
Бизнес региона может стать соинвестором развития села и получить инвестиционный налоговый вычет
В Самаре врачи и пациенты с пересаженными органами сыграли товарищеский матч
Роспотребнадзор объявляет о старте масштабного просветительского проекта Лекторий «Санпросвет»
Прогноз "Позитивный": аналитики отметили устойчивое развитие Самарской области
Китайские ученые внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
Дата возобновления энергоснабжения котельных МП «Инженерная служба» остается неопределенной
В Самарской области полным ходом идет Всероссийская акция «Школа информационной безопасности»
Дорожная авария с подростком в машине произошла в Сергиевском районе
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»

13 августа 2025 13:12
115
В России предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за использование шторок на стеклах автомобилей, которые имитируют тонировку. Об этом 13 августа сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, с каждым годом увеличивается количество людей, которые нарушают действующие правила.

«Если раньше вешали такие гардины из ткани, которые напоминали домашние шторы, то сейчас появились некие иранские занавески — это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой «Газели» даже в Москве», — сказал он ТАСС.

Шапарин добавил, что в этой ситуации необходимо увеличить размер штрафа до 15 тыс. рублей, поскольку такие шторки влияют на безопасность движения, ведь они ограничивают видимость на дороге. Кроме того, они также способствуют угрозе преступности и терроризма.

Теги: Городской транспорт

В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025, 10:27
Для удобства пассажиров на рейс выпущены два бесплатных автобусных маршрута. Транспорт
165
В Самаре за нарушения на маршруте №480 оштрафовали перевозчика
11 августа 2025, 13:11
Теперь пассажиров на этом направлении доверили другой компании. Транспорт
395
Самарец, перевозивший пассажира на самокате, ответит по закону
11 августа 2025, 11:53
Он вез свою девушку весьма необычным способом — посадив  себе на плечи. Происшествия
433
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
135
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
232
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
177
Вячеслав Федорищев рассказал о ключевых темах и решениях оперативного совещания правительства Самарской области
12 августа 2025  13:48
653
12 августа 2025  12:36
Самарская область принимает участие в форуме «Беспилотные авиационные системы»
218
