В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»

В России предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за использование шторок на стеклах автомобилей, которые имитируют тонировку. Об этом 13 августа сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, с каждым годом увеличивается количество людей, которые нарушают действующие правила.

«Если раньше вешали такие гардины из ткани, которые напоминали домашние шторы, то сейчас появились некие иранские занавески — это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой «Газели» даже в Москве», — сказал он ТАСС.

Шапарин добавил, что в этой ситуации необходимо увеличить размер штрафа до 15 тыс. рублей, поскольку такие шторки влияют на безопасность движения, ведь они ограничивают видимость на дороге. Кроме того, они также способствуют угрозе преступности и терроризма.