В регионе за водителями наблюдают с высоты «птичьего полета»

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Совместные профилактические мероприятия с использованием комплекса высотного наблюдения на базе аэростата сотрудники ГИБДД и Росгвардии проводят в Самарском регионе с лета 2019 года.

Аэростат представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения, способная фиксировать нарушения правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия камеры около десяти километров, обзорность составляет 360 градусов, таким образом профессиональная оптика позволяет со значительного расстояния различить государственный регистрационный знак автомобиля, как днем, так и ночью.

Изображение с нарушением ПДД РФ в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления, где на компьютере сотрудник сохраняет видеосъёмку и передает информацию о нарушении экипажу ДПС. Сам летательный аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водитель нарушившего транспортного средства останавливается ближайшим нарядом, где составляется протокол (постановление) об административном правонарушении.

Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством. Таким образом, от «зоркого глаза воздушного инспектора» не спрятаться, не скрыться, и наказания не избежать.

Преимуществ у комплекса высотного наблюдения масса – они позволяют следить с высоты, не загрязняют окружающую среду, не производят шума, главное в его действии, чтобы погодные условия были благоприятными.

Сотрудники отдела беспилотных летательных аппаратов и привязных аэростатов Управления Росгвардии по Самарской области совместно с сотрудниками ГИБДД проводят мониторинг соблюдения правил дорожного движения с помощью аэростата над наиболее аварийными участками автодорог региона. С его помощью можно выявить грубые нарушения правил дорожного движения, связанные с обгоном, выездом на полосы встречного движения, по причине которых возникают серьезные аварии.

В рамках месячника по безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД проводят комплексные профилактические мероприятия.

Так, с 1 по 3 ноября 2021 года, контроль за дорожным движением на территории Сызранского района был осуществлен сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области и авиаторами Росгвардии с задействованием комплекса высотного наблюдения на базе аэростата.



По итогам мероприятий к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения) привлечены 5 водителей, по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по обочине) – 3.

Данные мероприятия будут продолжены, сотрудники силовых ведомств уверены, что это поможет повысить транспортную дисциплину, оказывая мощный профилактический эффект.

Фото: департамент информационной политики СО