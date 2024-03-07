В регионе прошли командно-штабные учения МЧС и пожарных формирований министерства лесного хозяйства региона

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На базе пожарно-химической станции в поселке Волжском прошел смотр техники и личного состава. В структуру «Самаралеса» входят 17 пожарно-химических станций, которые оснащены лесопожарной техникой, оборудованием, радиостанциями. Благодаря нацпроекту «Экология», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, за последние годы кардинально обновился парк лесопожарной техники «Самаралеса». На сегодняшний день оснащенность составляет 97,9%. В это число входит 109 единиц техники и 1109 единиц оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров. В 2024 году в рамках выполнения показателей нацпроекта на приобретение техники предусмотрено более 11 млн рублей из федерального бюджета. Стоит отметить, что закупка позволит достичь 100% показателя по оснащению региона лесопожарной техникой.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения военно-спасательных работ главного управления МЧС России по Самарской области Иван Савенков рассказал, что от ведомства к участию в смотре были привлечены 208 человек и более 400 единиц техники. Главная цель учений – подготовиться к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории региона.

«Дата открытия пожароопасного сезона во многом зависит от погодных условий. Наша задача – быть к нему готовыми. Штатная численность людей, которые в этом году будут задействованы в тушении пожаров, составляет 339 человек. Сейчас идет их прием и обучение. Техника, приобретенная по нацпроекту «Экология», активно используется - в прошлом году мы приняли участие в ликвидации 157 ландшафтных и природных пожаров», - прокомментировал директор «Самаралеса» Сергей Логунов.

Важное направление работы - профилактика лесных пожаров. В этом году по плану предстоит проложить более 27 тысяч км минерализованных полос, а также реконструировать 65 км лесных дорог. На 2024 год министерством разработаны и утверждены 612 маршрутов патрулирования протяженностью более 58 тысяч км. Кроме того, региональная диспетчерская служба «Самаралеса», расположенная в поселке Волжский, ведет круглосуточную работу. Именно здесь ведется сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в лесах губернии, координируются действия пожарных формирований. Мониторинг ведется с использованием единой системы, состоящей из 41 управляемой видеокамеры с лицензионной программой «Лесохранитель». В 2024 году будут установлены еще 4 новых камеры. Напомним, что в этом году Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства уже прошли федеральные оперативно-штабные учения со специалистами региональных диспетчерских служб. По итогам учений лучшие результаты показала Самарская область.