Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент КХЛ оценил игру хоккейной «Лады» в нынешнем сезоне.
Дмитрий Азаров и президент КХЛ обсудили перспективы развития ХК «Лада»
В отделении оперативной гинекологии проходят лечение молодые девушки, которые планируют беременность, но имеют ту или иную гинекологическую проблему.
Врачи Самарской больницы Пирогова проводят органосохраняющие гинекологические операции
В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена.
В Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады
В рамках учения состоялся запуск систем оповещения населения – громкоговорителей и сирен.
На 2 этапе командно-штабного учения состоялся смотр сил и средств, задействованных в тушении природных пожаров
Швеция вступила в НАТО
Сотрудница Сызранской ТЭЦ Ирина Крайнова признана «Женщиной года» в номинации «Женщина-лидер».
Сотрудница «Т Плюс» признана «Женщиной года»
На базе пожарно-химической станции в поселке Волжском прошел смотр техники и личного состава.
В регионе прошли командно-штабные учения МЧС и пожарных формирований министерства лесного хозяйства региона
Клиенты энергокомпании получили оперативное обслуживание, сладкие подарки и хорошее настроение.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Международным женским днем
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.34
-0.82
EUR 98.2
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе прошли командно-штабные учения МЧС и пожарных формирований министерства лесного хозяйства региона

7 марта 2024 16:51
100
На базе пожарно-химической станции в поселке Волжском прошел смотр техники и личного состава.

На базе пожарно-химической станции в поселке Волжском прошел смотр техники и личного состава. В структуру «Самаралеса» входят 17 пожарно-химических станций, которые оснащены лесопожарной техникой, оборудованием, радиостанциями. Благодаря нацпроекту «Экология», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, за последние годы кардинально обновился парк лесопожарной техники «Самаралеса». На сегодняшний день оснащенность составляет 97,9%. В это число входит 109 единиц техники и 1109 единиц оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров. В 2024 году в рамках выполнения показателей нацпроекта на приобретение техники предусмотрено более 11 млн рублей из федерального бюджета. Стоит отметить, что закупка позволит достичь 100% показателя по оснащению региона лесопожарной техникой.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения военно-спасательных работ главного управления МЧС России по Самарской области Иван Савенков рассказал, что от ведомства к участию в смотре были привлечены 208 человек и более 400 единиц техники. Главная цель учений – подготовиться к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории региона.

«Дата открытия пожароопасного сезона во многом зависит от погодных условий. Наша задача – быть к нему готовыми. Штатная численность людей, которые в этом году будут задействованы в тушении пожаров, составляет 339 человек. Сейчас идет их прием и обучение. Техника, приобретенная по нацпроекту «Экология», активно используется - в прошлом году мы приняли участие в ликвидации 157 ландшафтных и природных пожаров», - прокомментировал директор «Самаралеса» Сергей Логунов.

Важное направление работы - профилактика лесных пожаров. В этом году по плану предстоит проложить более 27 тысяч км минерализованных полос, а также реконструировать 65 км лесных дорог. На 2024 год министерством разработаны и утверждены 612 маршрутов патрулирования протяженностью более 58 тысяч км. Кроме того, региональная диспетчерская служба «Самаралеса», расположенная в поселке Волжский, ведет круглосуточную работу. Именно здесь ведется сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в лесах губернии, координируются действия пожарных формирований. Мониторинг ведется с использованием единой системы, состоящей из 41 управляемой видеокамеры с лицензионной программой «Лесохранитель». В 2024 году будут установлены еще 4 новых камеры. Напомним, что в этом году Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства уже прошли федеральные оперативно-штабные учения со специалистами региональных диспетчерских служб. По итогам учений лучшие результаты показала Самарская область.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны договорились о взаимодействии в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития региона, охраны окружающей среды.
7 марта 2024  15:06
Губернатор и ректор МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве региона с вузом
207
В Самарской области ожидают мощное половодье
7 марта 2024  14:02
В Самарской области ожидают мощное половодье
231
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
7 марта 2024  13:23
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
384
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
554
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
544
Весь список