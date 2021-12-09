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В регионе прошла проверка готовности мобильных пунктов обогрева

9 декабря 2021 14:26
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Такие пункты предназначены главным образом для создания необходимых условий для автомобилистов, которые попали на дороге в сложную ситуацию.

В Самарской области проведена проверка готовности мобильных пунктов обогрева к развертыванию на федеральных автодорогах при ухудшении погодных условий и возникновении нештатных ситуаций.

Такие пункты предназначены главным образом для создания необходимых условий для автомобилистов, которые попали на дороге в сложную ситуацию.

Мобильные пункты представляют собой две палатки вместимостью тридцать человек и специальный комплекс на десять мест.

Пункты обогрева обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской аптечкой. Есть возможность подзарядки мобильных устройств. Кроме того, в таких пунктах можно будет провести мелкий ремонт техники.

Для обогрева палаток есть автономные источники питания с запасом топлива на трое суток.

При необходимости в мобильном пункте может быть организована доставка пострадавших в больницы и пункты временного размещения.

В зимний период чрезвычайные ситуации на автодорогах могут произойти из-за неблагоприятных погодных условий и крупных дорожно-транспортных происшествий.

В случае ЧС на трассе в месте дислокации мобильных пунктов обогрева будет дежурить личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области с основной и специальной техникой.

 

Фото:   облМЧС

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