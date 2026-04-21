До конца мая 2026 года «Т Плюс» планирует привести в порядок места проведения ремонтных работ, на которых благоустройство было выполнено по временной (зимней) схеме.
150 заявок от творческих групп 40 средств массовой информации поступило на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Началось Всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов благоустройства. О его старте объявил Президент страны Владимир Владимирович Путин.
В 2026 году пять детских школ искусств города Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование. По проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на эти цели выделено более 18 млн рублей.
Российское общество «Знание» проводит для школьников Самарской области цикл увлекательных мероприятий, посвящённых науке.
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась новым резидентом. Инициатором строительства акватермального комплекса стало ООО «Атол».
Куйбышевский филиал АО «ФПК» открывает сезон майских праздников масштабным железнодорожным путешествием в столицу Урала. Тематический поезд в рамках флагманских проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний» отправится по маршруту Самара – Уфа – Екатеринбург
В Ленинградской области завершился VI Всероссийский форум инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
В регионе проходит «Неделя БезОпасности»

В Самарской области с 20 по 24 апреля проходит Всероссийская просветительская акция «Неделя БезОпасности», организованная в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года. Акция объединила все муниципалитеты региона. Мероприятия проходят на базе домов молодёжных и образовательных организаций Самарской области. Их задача — простым и понятным языком говорить с молодёжью о личной и общественной безопасности, о современных рисках и о том, как им противостоять. Регистрация на мероприятия проходит на сайте ФГАИС «Молодёжь России».
«Профилактика негативных социальных явлений и безопасность в разных сферах жизни сегодня – одни из ключевых приоритетов молодежной политики. В этом году мы впервые проводим масштабную акцию, которая посвящена теме безопасности. В молодежных центрах по всей России пройдут просветительские мероприятия по темам безопасности в финансовой сфере, противодействию угрозам в цифровой среде, антитеррористической безопасности. Важно, чтобы молодые люди знали, как защитить себя и своих близких», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В центре внимания — финансовая безопасность, противодействие экстремизму и терроризму, профилактика наркомании и лудомании, профилактика травли в образовательных организациях и экологическая безопасность. Первые мероприятия уже проведены в Хворостянском районе, Самаре, Тольятти, Жигулёвске, Большеглушицком, Волжском, Елховском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском и Сызранском районах.

Отдельный акцент в программе сделан на теме финансовой грамотности и защиты от мошеннических схем. В условиях, когда молодые люди всё чаще сталкиваются с попытками вовлечения в противоправную деятельность через цифровые сервисы, такая работа становится особенно важной.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что просветительская работа в сфере финансовой безопасности – это одна из первостепенных задач. 
«Преступники активно используют новые технологии для вовлечения населения, особенно молодежи, в преступную деятельность, в том числе в диверсионно-террористическую и ее финансирование, в мошеннические и другие деяния. При этом не всегда люди осознают, что становятся частью криминальной схемы, например, в качестве дропперов. Поэтому крайне важно сегодня объединять усилия органов государственной власти, банковского сообщества, образовательных учреждений и общественности для профилактики этого явления, в том числе через разъяснительную работу», – сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Перед стартом акции специалисты сферы молодежной политики
и образования прошли комплексное онлайн-обучение: изучили методики, сценарии занятий и практики работы с молодежью. Особое внимание уделили безопасности детей в школе и в цифровой среде.
«Безопасность школьников – наш абсолютный приоритет. Сегодня важно защитить детей не только в стенах учебного заведения, но и в цифровом пространстве. Министерство просвещения уделяет системное внимание формированию культуры безопасного поведения – от антитеррористической защищенности школ до правил работы в Интернете и финансовой грамотности. Акция «Неделя БезОпасности» объединяет всю страну, чтобы каждый – от первоклассника до старшего поколения – знал, как противостоять современным угрозам и действовать в сложной ситуации», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Акция «Неделя БезОпасности» в Самарской области стала частью общей работы по профилактике деструктивных явлений в молодёжной среде и по формированию культуры ответственного поведения. Для региона это еще и возможность выстроить живой разговор с молодежью о темах, которые напрямую связаны с повседневной жизнью, безопасностью семьи и личной ответственностью.

 

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области

