В регионе проходит «Неделя БезОпасности»

В Самарской области с 20 по 24 апреля проходит Всероссийская просветительская акция «Неделя БезОпасности», организованная в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года. Акция объединила все муниципалитеты региона. Мероприятия проходят на базе домов молодёжных и образовательных организаций Самарской области. Их задача — простым и понятным языком говорить с молодёжью о личной и общественной безопасности, о современных рисках и о том, как им противостоять. Регистрация на мероприятия проходит на сайте ФГАИС «Молодёжь России».

«Профилактика негативных социальных явлений и безопасность в разных сферах жизни сегодня – одни из ключевых приоритетов молодежной политики. В этом году мы впервые проводим масштабную акцию, которая посвящена теме безопасности. В молодежных центрах по всей России пройдут просветительские мероприятия по темам безопасности в финансовой сфере, противодействию угрозам в цифровой среде, антитеррористической безопасности. Важно, чтобы молодые люди знали, как защитить себя и своих близких», – отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В центре внимания — финансовая безопасность, противодействие экстремизму и терроризму, профилактика наркомании и лудомании, профилактика травли в образовательных организациях и экологическая безопасность. Первые мероприятия уже проведены в Хворостянском районе, Самаре, Тольятти, Жигулёвске, Большеглушицком, Волжском, Елховском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском и Сызранском районах.

Отдельный акцент в программе сделан на теме финансовой грамотности и защиты от мошеннических схем. В условиях, когда молодые люди всё чаще сталкиваются с попытками вовлечения в противоправную деятельность через цифровые сервисы, такая работа становится особенно важной.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что просветительская работа в сфере финансовой безопасности – это одна из первостепенных задач.

«Преступники активно используют новые технологии для вовлечения населения, особенно молодежи, в преступную деятельность, в том числе в диверсионно-террористическую и ее финансирование, в мошеннические и другие деяния. При этом не всегда люди осознают, что становятся частью криминальной схемы, например, в качестве дропперов. Поэтому крайне важно сегодня объединять усилия органов государственной власти, банковского сообщества, образовательных учреждений и общественности для профилактики этого явления, в том числе через разъяснительную работу», – сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Перед стартом акции специалисты сферы молодежной политики

и образования прошли комплексное онлайн-обучение: изучили методики, сценарии занятий и практики работы с молодежью. Особое внимание уделили безопасности детей в школе и в цифровой среде.

«Безопасность школьников – наш абсолютный приоритет. Сегодня важно защитить детей не только в стенах учебного заведения, но и в цифровом пространстве. Министерство просвещения уделяет системное внимание формированию культуры безопасного поведения – от антитеррористической защищенности школ до правил работы в Интернете и финансовой грамотности. Акция «Неделя БезОпасности» объединяет всю страну, чтобы каждый – от первоклассника до старшего поколения – знал, как противостоять современным угрозам и действовать в сложной ситуации», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Акция «Неделя БезОпасности» в Самарской области стала частью общей работы по профилактике деструктивных явлений в молодёжной среде и по формированию культуры ответственного поведения. Для региона это еще и возможность выстроить живой разговор с молодежью о темах, которые напрямую связаны с повседневной жизнью, безопасностью семьи и личной ответственностью.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области