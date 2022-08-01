В регионе отметят День Воздушно-десантных войск России

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В знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства, а также на основании Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации» 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.



Днём создания Воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах с бомбардировщика ТБ-3. В этом году ВДВ исполняется 92 года.



Мероприятия, посвящённые памятному дню Вооружённых Сил Российской Федерации «День Воздушно-десантных войск», начнутся в Самаре в 11:30 с митинга и церемонии возложения цветов к Мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах (г.Самара, ул.Мичурина, 58, площадь Памяти). В ходе торжественного митинга ветераны, представители органов власти и общественных организаций возложат цветы к мемориалу и смогут принять участие в акции по заполнению тематических почтовых открыток «Спасибо, парни!» в поддержку воинов – участников специальной военной операции на Украине.

С 14:00 до 22:00 на 2-й очереди набережной реки Волги тематические мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Воздушно-десантных войск и организованные в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, продолжатся.



Для гостей мероприятия будут работать тематические площадки и выставки. Будет открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где можно будет получить всю необходимую информацию и записаться в «Самарский батальон».



Желающие смогут принять участие в акции по заполнению тематических почтовых открыток «Спасибо, парни!» воинам – участникам специальной военной операции на Украине, увидеть выставку военных артефактов, отведать простую солдатскую кашу.

Региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» («Без срока давности», «Вахта памяти», «Дорога домой» и др.) презентует свои проекты. Площадка общественной приемной всероссийского проекта «Судьба солдата» также встретит всех желающих для того, чтобы рассказать о своей работе по розыску и установлению фронтовой судьбы погибших военнослужащих, пропавших без вести, умерших от ран или в фашистском плену в годы Великой Отечественной войны.



Любителей активного отдыха ждут на спортивно-тематической площадке «Лазерный тир», а также на мастер-классах «Сборка-разборка автомата АК-74».



С 17:30 до 22:00 на 2-й очереди набережной реки Волги (у ЦСКА ВВС) пройдёт митинг-концерт «Никто, кроме нас!», приуроченный к празднованию Дня Воздушно-десантных войск и организованный в поддержку российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Прозвучат приветствия официальных лиц и почётных гостей, состоится концертная программа с выступлением творческих коллективов Самарской области, а также нашего прославленного земляка Сергея Войтенко – знаменитый самарец, заслуженный артист Российской Федерации исполнит патриотические песни во славу подвига защитников России и Донбасса.



