Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована

11 ноября 2025 15:04
67
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  

Цифровые волонтеры ПГУТИ присоединились к работе по актуализации данных о работе публичного Wi-Fi в наиболее популярных локациях Самары. По результатам их работы на карту добавлена информация о том, какой именно ТЦ расположен по тому или иному адресу, в какой его точке искать доступ к публичному Wi-Fi , имя точки доступа и другие детали. Такая информация облегчает поиск для иногородних граждан и жителей Самарской области. 
В период временных ограничений по соображениям безопасности в Самарской области могут вводиться ограничения работы мобильного интернета. В это время граждане могут использовать проводной доступ к сети или подключиться к публичному Wi-Fi. Всего в регионе такой доступ есть по 589 адресам. В некоторых из этих локаций развернуты несколько сетей от одного или нескольких провайдеров связи. 
«Мы продолжим тестировать и по возможности, расширять число точек публичного доступа Wi-Fi. В период действия временных ограничений, гражданам доступны сайты из «белого списка», который будет расширяться нашими федеральными коллегами, а оставаться на связи с близкими всегда можно благодаря национальному мессенджеру Макс», - отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.
Карта точек бесплатного доступа к сети интернет (https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostupa-k-seti-internet/) была разработана в июле 2025 года министерством цифрового развития и связи Самарской области в ответ на запрос граждан. За все время работы у страницы – более 134 тысячи просмотров, из них почти семь тысяч - за последний месяц. Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

