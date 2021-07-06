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В региональном центре «Мой бизнес» состоялась встреча Дмитрия Богданова и представителей бизнес-сообщества

6 июля 2021 16:08
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Основной темой встречи стала презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

В региональном центре «Мой бизнес» состоялась встреча министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и представителей бизнес-сообщества.

В ней приняли участие представители региональных бизнес-ассоциаций, предприниматели и инвесторы. Основной темой встречи стала презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По итогам 2020 года Самарская область заняла в нем 8 место, продемонстрировав значительный рост на 14 позиций вверх и став одним из десяти регионов страны с самыми лучшими условиями для бизнеса.

По поручению Дмитрия Азарова, все профильные министерства должны активнее взаимодействовать с предпринимателями, чтобы своевременно информировать их о ключевых направлениях поддержки, оперативно реагировать на имеющиеся проблемы и в диалоге с бизнесом обсуждать внедрение новых инструментов поддержки. 

«Мы встретились с бизнес-сообществом, чтобы подвести некоторые итоги той большой работы, которую проводили совместно. За три года регион поднялся с 65 места в десятку лучших регионов страны. Безусловно, предстоит сделать еще очень много. Изучая опыт ряда европейских стран, мы можем уверенно сказать, что ведение бизнеса, реализация инвестиционных проектов в России намного проще, и понятнее. Тем не менее, мы должны смотреть на других, но у себя делать еще лучше. От себя лично, от имени губернатора и от всей команды министерства экономического развития хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы ежегодно проводите, болея за свой регион и его жителей, ведь каждая инвестиция, каждое рабочее место – это счастье и успех конкретного человека, конкретной семьи, ради чего стоит жить и работать», - обратился к участникам встречи Дмитрий Богданов. 

Предпринимателям рассказали о показателях, которые входят в структуру Национального рейтинга, об успешных практиках региона и о том, в каких направлениях еще предстоит усилить совместную работу.  

Так, в губернии уменьшилось количество процедур при выдаче разрешений на строительство, подключении к электросетям, сократилось среднее время регистрации прав собственности, постановки на кадастровый учет. Высоко отмечена  и эффективность работы регионального Агентства по привлечению инвестиций и Центра поддержки экспорта. В целом, по оценкам предпринимателей, в Самарской области повышается качество и доступность финансовой поддержки, сокращается административное давление на бизнес, развиваются каналы прямой и обратной связи с руководством региона, совершенствуется региональное инвестиционное законодательство.

Несколько часов Дмитрий Богданов отвечал на вопросы, волнующие предпринимателей. Среди них были вопросы о поддержке инициаторов стратегических инвестпроектов, информировании бизнеса о действующих мерах, работе отдельных отраслей. 

В прошлом году у нас не был остановлен ни один инвестиционный проект. Даже в условиях пандемии мы создали условия, позволяющие бизнесу также активно работать. Например, не замораживали стройки, это позволило выдержать графики ввода новых объектов, успешно вести переговоры с потенциальными инвесторами. Уже в первом квартале 2021 года мы достигли самого высокого уровня инвестиций в ПФО - рост этого показателя составил 56% к первому, докризисному, кварталу 2020 года.  

В ходе встречи глава областного минэкономразвития также вручил благодарственные письма предпринимателям-экспертам, которые активно помогают региону улучшать деловой и инвестиционный климат. 

«Четвёртый год подряд проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата, и Самарская область здесь добилась хороших результатов, о которых говорит не только 8 место в рейтинге регионов, но и десятки инвестиционных проектов, реализуемых в эти годы. В губернии создана удобная система сопровождение инвестпроектов и отдельно стоит сказать об Агентстве привлечения инвестиций Самарской области, как о настоящем «едином окне» для инвесторов во всех отраслях, - подчеркнул председатель Самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов. - Система взаимодействия власти и бизнеса давно перешла от критики к конструктивному диалогу с отработкой как стратегических, так и тактических предложений. Если мы видим задачу, осложняющую жизнь инвестору, мы не ждём пока это отразиться на рейтинге региона, а начинаем совместно с Министерством экономического развития ее решать».


 

Теги: бизнес встреча Дмитрий Богданов центр «Мой бизнес» 

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