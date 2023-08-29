В регион поступила первая партия вакцины от гриппа

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«Сегодня в Самарскую область осуществлена федеральная поставка первой партии вакцин – всего более 620 тысяч доз. Это вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», предназначенные для профилактики гриппа у взрослых и детей. В ближайшее время они будут доставлены в медицинские организации региона», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



После доставки вакцин в учреждения начнется массовая прививочная кампания.



«Ежегодно более 1,7 млн жителей региона проходят вакцинацию от гриппа. Приглашаю жителей и в этом году начать осень с заботы о здоровье и посетить свою поликлинику с профилактической целью. Вакцинацию от гриппа можно совместить с прохождением диспансеризации», - подчеркнул министр.



В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и ВУЗов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и ожирением.

Фото: минздрав СО