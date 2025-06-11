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В рамках мероприятия "Внимание, дети! Летние каникулы!" полицейские напомнили ребятам правила безопасности

11 июня 2025 11:56
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В рамках мероприятия "Внимание, дети! Летние каникулы!" полицейские напомнили ребятам правила безопасности

Полицейские Самарского региона ведут активную профилактическую работу с подрастающим поколением, направленную на предупреждение несчастных случаев с детьми и подростками и формирование у ребят культуры безопасного поведения.

Так, в Новокуйбышевске, в рамках широкомасштабного профилактического мероприятия "Внимание, дети! Летние каникулы!", инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Марина Шуюкова провела встречи с ребятами, посещающими лагеря дневного пребывания.

В ходе мероприятий полицейский напомнила мальчишкам и девчонкам правила поведения на водоемах, в лесу, на улице и в быту.

Капитан полиции рассказала подросткам об ответственности, предусмотренной за преступления и правонарушения и призвала ребят уважительно относиться к окружающим.

В Приволжском районе, на территории специализированного автогородка, под руководством инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции старшего лейтенанта полиции Сергея Грецова состоялись соревнования, посвященные знаниям ПДД, среди учащихся образовательного учреждения.

В начале мероприятия госавтоинспектор напомнил ребятам правила безопасного перехода проезжей части, управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности, и подчеркнул необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток.

После объявления старта ребята продемонстрировали навыки управления велосипедами и самокатами, а также знание Правил дорожного движения.

В заключение встреч сотрудники полиции пожелали отдыхающим весело и без происшествий провести летние каникулы, набраться сил и энергии к новому учебному году.

Теги: БДД

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