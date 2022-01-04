В профориентации детей заинтересовано большинство родителей

196

Каждый второй работающий родитель хотел бы, чтобы его компания проводила профориентационные мероприятия для детей сотрудников. Их пользу осознает каждый третий работодатель, однако организует подобные мероприятия пока только 8% компаний.



Лишь 8% российских компаний проводят профориентационные мероприятия для детей сотрудников. Судя по комментариям, их форматы различны: экскурсии на предприятия, дни открытых дверей, тренинги, олимпиады, квизы и т.д. Каждый четвертый менеджер по персоналу (26%) сообщил, что их организация пока ничего подобного не делает, однако задумывается об этом. 44% работодателей не организуют профориентационных мероприятий для детей сотрудников и не планируют продвигать это направление.



Между тем важность инвестиций в образование детей работников все больше осознается HR-сообществом. За 2 года, минувшие с момента аналогичного исследования SuperJob, работодатели стали чаще задумываться о профориентации подрастающего поколения. Изменения на рынке труда и демографическая ситуация подтверждают необходимость подобной работы.



Что касается работников, то пока мало кому из них удалось ощутить на себе подобную заботу со стороны компании: лишь 4% родителей сообщили, что работодатель организует профориентационные мероприятия. Судя по комментариям, родители высоко оценивают заботу компании о подрастающем поколении, чаще демонстрируют лояльность работодателю. Еще 55% опрошенных хотели бы, чтобы их компания проводила такую работу, причем чаще это женщины, чем мужчины (58% против 53%).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения, имеющего детей.