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В Приволжском районе судебные приставы помогли работникам получить зарплату

23 декабря 2023 12:02
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В Приволжском районе судебные приставы помогли работникам получить зарплату

После вмешательства судебных приставов задолженность по заработной плате погашена перед 32 работниками ресурсоснабжающей организации. 

Сотрудники обратились в комиссию по трудовым спорам, которой было принято решение о возмещении рабочим задолженности по заработной плате. Так как работодатель проигнорировал свои обязательства, граждане обратились за помощью к судебным приставам Приволжского района Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство учреждения о возбужденном исполнительном производстве и проинформировал о последствиях в случае неуплаты долга. Организация не пожелала сталкиваться с комплексом мер принудительного характера, а потому сразу же перечислила работникам заработную плату. Общая сумма погашенной задолженности составила 500 тысяч рублей.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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