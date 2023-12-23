В Приволжском районе судебные приставы помогли работникам получить зарплату

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После вмешательства судебных приставов задолженность по заработной плате погашена перед 32 работниками ресурсоснабжающей организации.

Сотрудники обратились в комиссию по трудовым спорам, которой было принято решение о возмещении рабочим задолженности по заработной плате. Так как работодатель проигнорировал свои обязательства, граждане обратились за помощью к судебным приставам Приволжского района Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство учреждения о возбужденном исполнительном производстве и проинформировал о последствиях в случае неуплаты долга. Организация не пожелала сталкиваться с комплексом мер принудительного характера, а потому сразу же перечислила работникам заработную плату. Общая сумма погашенной задолженности составила 500 тысяч рублей.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.