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В предстоящие выходные в регионе пройдут  масштабные рейды Госавтоинспекции
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В предстоящие выходные в регионе пройдут  масштабные рейды Госавтоинспекции

1 сентября 2023 12:37
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Начальники ГИБДД выйдут в выходные на дорогу.

В предстоящие выходные дни по всей области пройдут  масштабные рейдовые мероприятия с участием руководящего состава Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

По всей Самарской  области проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений водителями, эксплуатирующими транспортные средства (в том числе мототранспорт) с неисправными выхлопными системами, ремусами, выявление, пресечение других нарушений правил дорожного движения с их стороны, вызывающих недовольства жителей губернии.

В предвыходные и выходные дни плотность нарядов ДПС увеличивается. В проведении мероприятия задействованы не только инспекторы Госавтоинспекции, но и руководящий состав.

В ходе мероприятий полицейские уделят внимание предупреждению и пресечению грубых правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Госавтоинспекция предупреждает, что в целях безопасности водителям мототехники и их пассажирам необходимо использовать мотошлемы, специальную защитную амуницию и соблюдать правила дорожного движения. Постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, быть внимательным при проезде перекрёстков, не допускать резких манёвров. Очень важно быть заметным на дороге, для этого на транспортном средстве всегда должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

 

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