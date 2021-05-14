В преддверии Международного дня семьи Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями региона

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В преддверии Международного дня семьи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи встретился с многодетными семьями региона – настоящими хранителями семейных ценностей, успешными родителями и профессионалами в различных отраслях.

На связи – семья Елены и Наила Назаровых из Нефтегорского района, семья Ларисы и Валерия Ворониных из Кинельского района, семья Зухры и Садурутдина Магомедовых из Исаклинского района, семья Тамары и Вячеслава Шаминых из Пестравского района, семья Оксаны и Евгения Серовых из Новокуйбышевска, семья Светланы и Владимира Наумовых из Тольятти и семья Алины и Дмитрия Куклиных из Самары. Всем им присвоены государственные награды за воспитание детей и значительный вклад в развитие региона.

«Испокон веков семья обеспечивала связь поколений и сохранение духовно-нравственных основ нашего народа, объединяла самых близких людей, умножала силы, придавала уверенность в завтрашнем дне, – отметил Дмитрий Азаров. – Президент страны Владимир Владимирович Путин в своем Послании особо подчеркнул: «Положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции России, и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти».

И сегодня защите семьи, материнства и детства уделяется особое внимание.

В Самарской области предоставляется 31 региональная мера поддержки. При этом объем средств, направляемых из бюджета на реализацию этих мер, в последние годы стабильно увеличивается: в прошлом году выплаты семьям с детьми уже выросли по сравнению с 2019 годом более, чем в два раза, в нынешнем году они также увеличились и достигли почти 17 млрд. рублей.

Одной из эффективных форм поддержки семей с детьми является социальная помощь на основании социального контракта. Эта мера помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию, получить возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного времени.

«Хочу отметить, что благодаря федеральным мерам поддержки мы смогли увеличить с 50 млн до миллиарда рублей средства, которые выделяем на социальные контракты. За один год в 20 раз!», – подчеркнул Глава региона.

Он также отметил, что на повышение благополучия российских семей нацелены национальные проекты, федеральные и региональные программы.

«Убежден, что все они станут залогом опережающего развития нашего региона. При этом хочу сказать, что эти программы – не догма. И после нашего сегодняшнего обсуждения я готов рассмотреть ваши предложения и в случае, если мы вместе выявим такую необходимость, внести изменения в эти программы, а может, задуматься о дополнительных мерах поддержки на территории региона», – обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров.

Первое предложение прозвучало от семьи Назаровых, воспитывающих шестерых детей. Глава семьи предложил несколько расширить меру об улучшении жилищных условий для семей, воспитывающих больше трех детей – выделять не только земельный участок, но и помогать при строительстве дома на нем.

К инициативе Наила Назарова присоединилась и семья Серовых – трудовая династия нефтепереработчиков с общим стажем на всю семью в 170 лет: «Пусть будут давать меньше соток земли, но помогают со строительством, подведением коммуникаций», – высказалась Оксана Серова.

Дмитрий Азаров рассказал, что в регионе широко практикуется оказание помощи при строительстве жилья многодетным семьям. Для этого существуют разные механизмы – льготные кредиты, выплаты.

«Марина Юрьевна (Антимонова), обобщите все действующие меры поддержки, посмотрите, где есть «пробелы», – поручил Губернатор министру социально-демографической и семейной политики региона Марине Антимоновой. – Мера поддержки по земельным участкам не всегда подходит для конкретной семьи. Есть различный опыт в других регионах, когда эти земельные участки семьи передавали застройщикам, а застройщики взамен предоставляли квартиры, либо помогали строить жилье. Думаю, нам надо к этому опыту присмотреться. Здесь доклад прошу подготовить не позднее 1 июля».

Семья Куклиных призналась, что очень любит путешествовать по местам родного края, который особенно похорошел за последние годы.

«Мы коренные самарцы. За последние годы город стал более удобным, благоустроенным, появились и продолжают появляться новые транспортные развязки, интересные места, спасибо вам за это большое, – обратился к Дмитрию Азарову Дмитрий Куклин. – Слышали, что вскоре в Самаре должен открыться филиал Третьяковской галереи. У нас, к сожалению, нет возможности поехать в Москву и посетить легендарный музей, но, когда филиал откроется в Самаре – обязательно посетим».

«Да, экспозиция начнет работу в марте, но уже осенью этого года мы запланировали открытие филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни, поэтому, Марина Юрьевна, приглашайте семью Куклиных и всех желающих, – поставил задачу Глава региона. – А когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, давайте устроим для многодетных семей поездку в столицу, в Третьяковскую галерею».

За развитие физкультуры и спорта главу региона на встрече поблагодарила семья Ворониных.

«Приятно видеть, когда семьями приходят на занятия: папа – в тренажерный зал, мама – на фитнес или аэробику, дети – на секции. Кроме того, с появлением новых спортивных объектов местные команды стали достигать высоких результатов: например, в 2019 году девочки-футболистки представляли Самарскую область на соревнования по мини-футболу по ПФО, который проходил в Нижнем Новгороде, – рассказал глава семьи. –Дмитрий Игоревич, спасибо, что вы заботитесь о здоровье нации. У меня есть к вам просьба: все жители села мечтают о небольшом футбольном стадионе, где можно было бы проводить не только районные, но областные соревнования».

Дмитрий Азаров поблагодарил Валерия Воронина за тренерскую работу, отметив, что учитель – это настоящее призвание. «Мы обязательно изучим предложение по стадиону в Георгиевке, посмотрим, как этот вопрос можно решить».

На встрече также была поднята и «ковидная» тема: Дмитрий Азаров поинтересовался, сделали ли прививку от коронавирусной инфекции участники встречи. В ответ прозвучало уверенное «да».

Особые слава благодарности губернатор адресовал семье Магомедовых, которая во время пандемии оказывала благотворительную и волонтерскую помощь жителям Исаклинского района, в том числе гражданам 65 лет и старше.

Также Дмитрий Азаров выразил слова благодарности всем медикам региона, которые боролись с опасной инфекцией, либо в условиях возросшей нагрузки помогали людям с другими заболеваниями.