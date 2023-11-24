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Есть на свете любовь, которая не подвластна времени - это любовь Матери. Она сопровождает нас с первого мгновения жизни. Мы вырастаем, уезжаем из родного дома, но даже на краю земли помним, что нас всегда ждут мамины теплые руки и ласковые глаза.

Cреди наших сотрудниц есть мамы, чьи сыновья с честью защищают наше Отечество в боях СВО. Это - Наталья Александровна Позднякова и Татьяна Александровна Кузьмина (заместители начальника Межмуниципального отдела по Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам), а также Наталья Владимировна Саляхова (старший специалист 1 разряда финансово-экономического отдела).

Спасибо вам, дорогие, за достойных детей, которых вы воспитали! За ту любовь, нежность и заботу, которые вы дарите! Желаем вам душевных сил, любви, здоровья и добра!

В преддверии Дня Матери самарский Росреестр поздравляет всех мам с прекрасным праздником! Родные наши, живите долго, будьте здоровы и счастливы!

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области